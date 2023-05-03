امسية شعرية وفنية كردية في مدينة هيرنة الالمانية

تحت عنوان (اقلام ملونة) وبحضور نخبة من المثقفين والسياسيين والفنانين والإعلاميين. احتضنت جمعية اسو للثقافة والفن في مدينة هيرنة الألمانية في يوم الأثنين ١ / ٥ / ٢٠٢٣ حفل توقيع لثلاث شعراء وهم: ( نصر محمد-لالش ميرزا-باران حسو)

وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الوطن . بدأ الحفل بقراءة الشعراء المشاركين لقصائدهم تخللها اغاني ومقاطع موسيقية قدمها كلا من الفنانين زبير صالح ولورانس عامودا

وفي الختام شكر عريف الحفل كل الحضور ومن شارك بانجاز الحفل بعدها قام الشعراء الثلاثة بتوقيع دواينهم .