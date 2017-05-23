امسية للكاتب محمد حمو والشاعر موسى زاخوراني في هه ولير

استمراراً للنشاطات الثقافية التي بادرت اليها مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع اتحاد كتاب كردستان سوريا في عاصمة اقليم كردستان العراق هه ولير. بحضور نخبة من المثقفين والكتاب و السياسيين و المهتمين الكرد أقامت مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعاون مع اتحاد كتاب كردستان سوريا فرع هولير و إدارة فندق كابيتول هه ولير يوم الاثنين الواقع في 22 أيار 2017، أمسية ثقافية قدم فيها الشاعر موسى زاخوراني مجموعة من قصائده باللغتين العربية و الكردية، ثم تحدث الكاتب محمد حمو عن مجموعته القصصية الساخرة التي تحمل عنوان "ضحكات باكية" و التي ترجمت مؤخرا إلى اللغة العربية كما تضمنت الأمسية حفل توقيع المجموعة القصصية للكاتب محمد حمو.

وننشر هنا صوراً من تلك الامسية