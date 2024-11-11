انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان روج آفا للثقافة والفن

تحت شعار "بأناشيد الأرض ووصايا الشهداء بالبهجة نواصل رسالتنا الثقافية"، نظم اتحاد مثقفي روج آفاي كردستانHRRK ، مهرجان الثقافة والفن العاشر في 8/11/2024 بمركز) HRRK) في مدينة قامشلو.

حضر المهرجان، العشرات من الكتّاب والشعراء والأدباء وأعضاء وعضوات اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان والمؤسسات المدنية في المدينة.

بدأت فعاليات المهرجان، بالوقوف دقيقة صمت، ثم رحّبت نائبة الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة، ماريا عبي، بالحضور.

ألقى بعدها رئيس اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، أحمد حسيني، كلمة شكر فيها الحضور، من شعراء وكتّاب وأدباء، وكل المبادرين في دعم المهرجان.

تلاها عزف موسيقي تراثي للفنان كاوا كالي، ثم افتُتح معرض لوحات وصور فنية للفنان حكمت إبراهيم.

وتستمر فعاليات المهرجان مدة 10 أيام، تتضمن أمسيات قصصية وشعرية وفنية وندوات حوارية وأغانٍ، وإلقاء الشعر وعرض أفلام وثائقية وعروضاً مسرحية، باللغتين العربية والكردية.

وفي اليوم الأخير سيتم منح جائزة الإبداع، وهي جائزة مالية قدرها “1000” دولار أمريكي.

هذه النسخة من مهرجان روج آفا للثقافة والفن، والذي يتضمن برنامج حافل بالأدب والثقافة والفن، تلتقي فيها الأفكار والأقلام والألوان، وتحمل الكثير من الآمال للدفع بالحراك الثقافي والمعرفي نحو مزيد من التنوير والعلوم والثقافة .

ANHA