انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان ديار بكر الدولي للمسرح.

افتُتح مهرجان ديار بكر الدولي للمسرح بحفل استقبال يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، الساعة 7:00 مساءً، في متحف قصر جميل باشا. بحضور حفل ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والعديد من الفنانين.

وتضمن حفل الافتتاح كلماتٍ ألقاها كلٌ من رئيسَي بلدية ديار بكر الكبرى، سيرا بوجاك ودوغان خاتون، ورئيسة معهد المسرح الدولي، جيسيكا كاهوا.

يستمر مهرجان ديار بكر الدولي للمسرح لمدة عشرة أيام، من 22 أبريل/نيسان إلى 2 مايو/أيار. وسيتم تقديم 22 مسرحية بمشاركة فرق مسرحية من 19 دولة. ويتضمن البرنامج جلسات نقاش وورش عمل ولقاءات مع الفنانين.

وتُقام العروض المسرحية بشكل رئيسي في مركز ديار بكر للثقافة والمؤتمرات. جميع فعاليات المهرجان مجانية، ويمكن شراء التذاكر عبر تطبيق "بانبيلت".

ألقت منسقة المهرجان، بيرفين إميكتار، كلمةً في حفل الافتتاح، شكرت فيها المشاركين، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم العديد من المسرحيات المتنوعة خلال أيام المهرجان العشرة.

مشاركة من 19 دولة

ستشارك فرق مسرحية من 19 دولة، من بينها إيطاليا وسويسرا وإيران وسوريا وتونس والمملكة العربية السعودية وفلسطين وأوكرانيا، في المسرح نفسه. يهدف المهرجان إلى إقامة حوار بين مختلف المناطق الجغرافية وتعزيز الروابط الثقافية من خلال الإنتاج الفني.