انطلاق فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان كلاويز الثقافي في مدينة السليمانية

انطلقت، الثلاثاء، 25-5 -2021 فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان “كلاويز” الثقافي الأدبي في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية.

ويعتبر مهرجان “كلاويز” أحد أكبر المهرجانات الدورية في إقليم كردستان منذ 24 عاماً ودون انقطاع، ويتم تنظيمه من قبل مركز “كلاويز” الثقافي التابع لمركز جاودير الثقافي.

وبدأ المهرجان في مدينة هوتيل رامادا بالسليمانية بحضور جوقة من المسؤولين المحليين وكردستانيين ومثقفين وضيوف من عدة دول.

وألقت ابتسام إسماعيل رئيسة مركز “كلاويز” كلمة الافتتاح، تبعها كلمات وزير الثقافة في حكومة الإقليم ومحافظ السليمانية والمسؤول العام للمهرجان ملا بختيار.

ويستمر المهرجان 3 أيام تحت شعار “حوار إزالة الأقنعة”.

نورث برس