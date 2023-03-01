انطلاق فعاليات الملتقى الأدبي النسوي الأول في دهوك

انطلقت في محافظة دهوك ، اليوم الاثنين 6-آذار، فعاليات الملتقى الأدبي النسوي الأول ، بمشاركة عدد كبير من النساء اللواتي لهن باع طويل في مجال الأدب، ومن جميع انحاء إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة دهوك ، التابع لوزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كردستان، حسن فتاح لـ(باسنيوز): "تنطلق فعاليات الملتقى الأدبي النسوي الأول ، السادس من آذار، وستستمر على مدى يومين".

واضاف ، ان "هذا الملتقى الأدبي الذي نظمته المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة دهوك هو جزء من الاحتفالات التي ستقام بمناسبة حلول شهر أذار ، وستشارك فيه شاعرات وكاتبات من جميع أنحاء كردستان، وسيتم خلال الملتقى بحث دور المرأة في مجال الأدب، وكيف أن المرأة الكردية كانت سنداً ووقفت جنباً الى جنب مع الرجل على مر تاريخ الشعب الكردي، كما سيتم تسليط الضوء على قدرات المرأة الناجحة في مجال الأدب والشعر والكتابة".