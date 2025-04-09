انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب بمشاركة 350 دار نشر

انطلق يوم الأربعاء، 09 نيسان، 2025 فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض أربيل الدولي للكتاب، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان.

يستمر المعرض الذي تنظمه مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون، حتى التاسع عشر من شهر نيسان أبريل الجاري على أرض معرض أربيل الدولي في بارك سامي عبد الرحمن.

ويشارك في نسخة هذا العام التي ترعاها إعلامياً مؤسسة كردستان 24، أكثر من 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، بعضها يشارك للمرة الأولى، من دول الجوار والمغرب العربي ودول الخليج.

بحسب بيان لمؤسسة المدى، اختير شعار الدورة الحالية "العالم يتكلم كردي"، احتفاءً باللغة الكردية وما شهدته من تطورات في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع اتساع حركة الترجمة من مختلف اللغات العالمية، وإدراج اللغة الكردية ضمن اللغات الأساسية في محرك البحث العالمي "غوغل".

وعلى مدار أيام المعرض، ستُقام جلسات حوارية وثقافية تناقش قضايا الترجمة واللغة، بمشاركة مثقفين ومختصين من الكرد والعرب والأجانب.

كما ستعقد ورشات عمل حول واقع الكتاب وصناعة النشر، بالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات فكرية وأدبية، وأمسيات شعرية، إلى جانب حفلات توقيع كتب جديدة. وستكون الأنشطة الثقافية بالتنسيق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

كما ستشهد أيام المعرض تنظيم حفلات فنية متنوعة وندوات تناقش أوضاع العراق والمنطقة.

يُذكر أن معرض أربيل الدولي للكتاب أصبح على مدار دوراته المتعاقبة منصة تجمع الأدباء والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، ليعيد للكتاب ألقه في ظل ما يواجهه من تحديات في العصر الرقمي.