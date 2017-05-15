انطلاق فعاليات ملتقى روزآفا للفن التشكيلي

انطلقت فعاليات اليوم الأول من ملتقى روزآفا للفن التشكيلي في صالة نوروز بمدينة كوباني تحت شعار (الفن يبني الجسور بين الشعوب) بمشاركة 20 فناناً كودرياً من مختلف مدن روزآفا كوردستان لرسم لوحات فنية ستشارك في معرض فني كبير سيفتتح في مدينة القامشلي في 18 هذا الشهر بمشاركة اكثر من 50 فناناً تشكيلياً من الاجزاء الاربعة من كوردستان .

ومن الجدير بالذكر ان هذا الملتقى ينظمه اتحاد مثقفي روزآفا كوردستان بالتعاون مع هيئة الثقافة والفن للمنسيقة العامة لروزآفا ويعتبر اكبر تظاهرة فنية تشكيلية على صعيد روزآفا كوردستان وستتواصل فعاليات هذا المعرض ابتداءً من الـ 18 من شهر أيار الجاري في جامعة روزآفا بمدينة قامشلو وذلك على شكل محاضرات يلقيها عدد من الفنانين إضافة إلى أن افتتاح المعرض السنوي للملتقى سيكون بنفس اليوم وسيستمر لغاية 28 من الشهر.

هوزان أمين - التآخي