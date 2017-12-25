انطلاق فعاليات "مهرجان أوركيش الأول للموسيقى" في مدينة القامشلي

انطلقت فعاليات "مهرجان أوركيش الأول للموسيقى" يوم السبت، 23 كانون الأول، 2017، في مدينة القامشلي، بمشاركة 38 فرقة من كورستان سوريا.

وقالت حركة الثقافة والفن الديمقراطي، إن "الهدف من هذا المهرجان الذي تم تنظيمه بمركز محمد شيخو للثقافة والفن في القامشلي هو التعبير عن حقيقة الشعوب في الأغالي والموسيقى".

وشارك في المهرجان الذي من المقرر أن يستمر 8 أيام على التوالي مسؤولين في الإدارة الذاتية ومئات الأهالي من مدن شمال سوريا وكوردستان سوريا.

وقال نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن، حنا حنا ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان: نحن على عتبة بداية عام جديد حيث ذاق شعوب شمال سوريا أشد العزاب حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية، وأن المهرجان هي طريق الشعوب للحياة الجميلة تعكس إرادتهم لرسم مسيرتها في الأغنية والموسيقى التي تعبر عنها كل مكون لثقافتهم".

حنا أضاف أن "المهرجان سيمثل يمثل إرادة الشعوب في شمال سوريا وعكست جامدت شعوبنا في العيش المشترك ليكون رمزاً للأخوة الشعوب".

رووداو - أربيل