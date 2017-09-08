انطلاق فعاليات مهرجان دهوك الدولي الخامس للأفلام السينمائية في دهوك

ستبدأ فعاليات مهرجان دهوك الدولي الخامس للأفلام السينمائية، يوم السبت 9-9 في مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

وتشارك في نسخة هذا العام من المهرجان العديد من الأفلام الكوردية والعالمية لمخرجين كورد من إقليم كوردستان، كوردستان سوريا، كوردستان إيران، وكوردستان تركيا، فضلاً" عن السينمائيين الكورد المقيمين في الخارج".

وقد تم اختيار شعار خاص للمهرجان، وهو عبارة عن "ورق العنب"، والمقصود بهذا الشعار هو أن مدينة دهوك تشتهر بإنتاج أكثر من 150 نوع من أنواع العنب.

كما تم اختيار يوم 9/9/2017، لبدء فعاليات المهرجان، لأنه التاريخ الذي حصل فيه المخرج السينمائي الكوردي الشهير، يلماز غوناي، على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1982.

وللسبب ذاته يقترن اسم مهرجان دهوك الدولي للأفلام السينمائية باسم المخرج السينمائي الكوردي العالمي يلماز غوناي، حيث تشارك ابنته، أليف غوناي، في نسخة هذا العام.

أما بخصوص الأفلام العربية، فهناك مشاركة شحيحة تتمثل بفيلم "فلسطين الاسم المؤقت"، وهو من إنتاج ألماني، وإخراج المخرج العراقي المعروف، قيس الزبيدي.

الفيلم القصير مدته 30 دقيقة، ويشارك فيه ممثلون فلسطينيون وعالميون، ويتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل عام.

يذكر أن هذه هي النسخة الخامسة من مهرجان دهوك الدولي للأفلام، الذي بدأ عام 2011، وتوقف لمدة عام واحد، وشهد المهرجان تنظيما" ونجاحا" لافتا" في نسخه السابقة.

أوميد عبدالكريم إبراهيم - رووداو - أربيل