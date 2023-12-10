انطلاق فعاليات مهرجان دهوك السينمائي العاشر

انطلقت يوم السبت 9-12-2023 ، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي في محافظة دهوك بحضور كبير من الشخصيات السينمائية الكردية والأجنبية، إضافة إلى حضور كثيف من الضيوف الدوليين المعروفين في عالم السينما.

واُفتتح المهرجان بعرض فيلم "ميسي بغداد" للمخرج الكردي سهيم عمر الذي نال جوائز عالمية مرموقة في مختلف أنحاء العالم.

وسيستمر مهرجان دهوك السينمائي العاشر لمدة ثمانية أيام، حيث يتنافس 57 فيلما من بين الأفلام الإجمالية البالغة 116 فيلما على الفوز بجوائز المهرجان، في تجربة فنية وتبادل ثقافي يسهم في إثراء المشهد السينمائي العالمي.

الدورة العاشرة، من مهرجان دهوك السينمائي الدولي، يرأسها أمير علي محمد طاهر، والمخرج الكردي شوكت أمين كوركي، تحت شعار "اللغة الكردية" بعرض افلام من مختلف الدول في إطار أفلام رفيعة المستوى، وأفلام قصيرة ووثائقية، في عدة مسابقات والفئات خارج المسابقة، كما ستعقد مؤتمرات واجتماعات لخبراء السينما، بدعم من حكومة إقليم كردستان وبرعاية كردستان 24 في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول 2023 في قاعة المؤتمرات بجامعة دهوك، وجمعية دهوك للسينما في دهوك.