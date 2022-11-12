انطلاق فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفنون في قامشلو

برعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وبالتعاون مع( RCELL ) واتحاد مثقفي روج افايي كردستان أقيم اليوم فعاليات مهرجان روج افا الثامن للثقافة والفن في مركز اتحاد مثقفي روج افايي كردستانHRRK بمدينة قامشلو تحت شعار " باقون حتى أخر قطرة حبر ... حتى اخر قطرة دم"

وتضمن برنامج المهرجان عروضا مسرحية وندوات ومحاضرات وأمسيات قصصية وشعرية وفقرات موسيقية وأفلاما سينمائية.

يستمر المهرجان على مدار 10 ايام لغاية 20 تشرين الثاني .

مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن 2022

مكان المهرجان: مركز(HRRK) / قامشلو – روج آفا

شعار المهرجان:

باقون .. حتى آخر قطرة حبر

حتى آخر قطرة دم

انطلاق فعاليات المهرجان: 11/11/2022

ختام الفعاليات: 25/11/2022

يشارك في المهرجان:

(35) باحث وكاتب في ندوات ومحاضرات

(93) قاص وشاعر في امسيات قصصية وشعرية

(4) مسرحيات

(20) فلم قصير و وثائقي

(7)فنانين تشكيليين في ورشة عمل فنية