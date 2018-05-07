انطلاق فعاليات مهرجان روج آفا للثقافة والفن الخامس في كوباني

انطلقت يوم السبت الموافق 5-5-2018 فعاليات مهرجان روج آفا للثقافة والفن الخامس بهدف أحياء الثقافة الكردية والآدب تحت شعار "كلنا عفرين" بهدف أحياء روح مقاومة العصر.

بدأت الفعاليات في صالة نوروز جنوبي مدينة كوباني وشارك 24 شاعراً وشاعرة في المهرجان، إلى جانب فنانين تشكيليّن وذلك من خلال تقديم فقرات شعرية بالإضافة إلى عرض لوحات فينة.

كما حضر المهرجان عددً من الكُتاب والمثقفين من مقاطعة كوباني، وفرق مسرحية والتي من المقرر أن تقدم عروضاً مسرحية خلال المهرجان.

وحضر المهرجان الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني مروى دريعي، وإداريين في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD ، إلى جانب إداريين في حزب الديمقراطي الكردي السوري.

ألقى الشاعر أحمد حسيني الرئيس المشترك لاتحاد مثقفين الكرد في روج آفا ألقى كلمة الافتتاح قائلاً " مهرجان روج آفا هي لأحياء الثقافة الكردية ولتقوية جذور التنوع الثقافي بعد أن كنا نقيم المهرجان في ألمانيا، ولتبادل الآراء بين المثقفين والشعراء والكتاب في روج آفا".

بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي أعده أتحاد المثقفين الكرد في روج آفا عن تاريخ الاتحاد منذ "الانتفاضة في قامشلو" والدور الكبير الذي لعبه الاتحاد في أوروبا وكردستان لإيصال صوت الشعب الكردي إلى الرأي العام.

ويذكر أول مهرجان لروج آفا للثقافة والفن نظم في مدينة فوبرتال الألمانية عام 2014.

(د أ/ د)

ANHA-كوباني