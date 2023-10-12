انطلاق فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي بدورته الـ 26

تحت شعار ( الحرية دائما) انطلقت في مدينة السليمانية فعاليات مهرجان ( كلاويز الأدبي والثقافي) في دورته ( 26) بحضورعدد من الأدباء والشعراء العراقيين ومن دول الجوار ، حيث يعتبر هذا المهرجان الثقافي محطة مهمة في حركة الثقافة الوطنية وجسراً بين الثقافات المختلفة ،وهي فتح الأبواب ومد الجسور الثقافية بين المثقفين العراقيين من كل المحافظات والمثقفين في دول المنطقة من جهة وباقي الثقافات الأخرى من جهة ثانية.

وقد شارك عدد من الكتاب والمثقفين والباحثين والفنانين بإقامة العديد من النشاطات الثقافية والأدبية، حيث يعد المهرجان من اكبر المهرجانات الدورية لكونه يقام منذ 25 عاماً دون انقطاع، وينظمه مهرجان كلاويز التابع لمركز جاودير الثقافي في السليمانية..

وقد تضمنت فعاليات المهرجان العديد من النشاطات الثقافية وتقديم العروض وألافلام الوثائقية وقراءات للشعر العربي والكردي، وحفلات موسيقية لفنانين مشهورين. من ضمن فعاليات المهرجان، اقامة معرض للكتاب لعدة دور نشر عربية وكردية، تضمن المعرض كتبا ومصادر مهمة جدا من الكتب المطبوعة باللغة العربية وكذلك الكردية”.

يتم خلال المهرجان تقديم جوائز تقديرية للتجارب والرؤى المستقبلية، وتوقيع كتاب عن التشكيل ، اضافة الى ماتناولته الجلسات الحوارية الثقافية الفكرية المختلفة ومنها السياسة والثقافة والفلسفة والأدب والتأريخ. تم سيتم تكريم الفائزين بجوائز اليوبيل الفضي في مجالات الشعر والقصة والدراسات، كما قدم المشاركون إشادة بجودة المحاضرات وتنظيم المهرجان وتنوع الفعاليات..

ومن الجدير بالذكر " اقتصر حضور الضيوف من داخل اقليم كردستان فقط هذا العام وبدأ في 12 من شهر تشرين الاول ويستمر حتى 13 من الشهر و بسبب الازمة المالية التي يمر بها المهرجان بعد 26 عام من العطاء وعدم التوقف".