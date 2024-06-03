انطلاق مهرجان الأدب الكردي في المنفى في برلين

نظمت مؤسسة أدب برلين(Literaturhaus Berlin) مهرجان الأدب الكردي mich؟""Deng min te?/Hörst du

تحت شعار اتسمع صوتي لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 29 ايار و2 حزيران .بهدف الجمع بين الكتاب والفنانين الأكراد في الشتات وتعزيز الأدب والفن الكردي معًا.

وبدأ مهرجان الادب الكردي في المنفى بحضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين والصحفيين والفنانين وناقشوا المشاكل الثقافية الكردية في ألمانيا وأوروبا عموماً، ومواضيع متعلقة بالأدب الكردي وحياة الكتاب الكرد ومشاكلهم في الشتات. كما تحدث بعض الحاضرون عن ومن أعمالهم. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك برنامج حول الشعر وقراءات شعرية لمجموعة من الشعراء. كما تم تقديم عروض للافلام والموسيقى الراب والموسيقى الإلكترونية والمسرح وبرامج الأطفال وافتتاح معرض الكتب الكردية

وفي نهاية البرنامج تحدث الأكاديمي والروائي إبراهيم سيدو أيدوغان عن الآفاق المستقبلية للأدب الكردي.

كما ان المهرجان الأدب الكردي في المنفى يعطي مكانة واهمية خاصة للنساء ، الذي تشكل النساء 65% من ضيوفه، وتحدث عن العديد من القضايا المختلفة حول وضع المرأة في الشتات. وغنت بعض النساء الفنانات أغانيهن، و قرأن أعمالهن.