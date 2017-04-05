انطلاق مهرجان التراث الاول في عفرين

انطلقت فعاليات المهرجان الأول للتراث والفولكلور في منطقة عفرين تحت شعار” Vejîn" اي “الانبعاث”، برعاية هيئة الثقافة والفن في منطقة عفرين شهدت مراسيم الافتتاح مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة بالازياء الكوردية بمشارك واسعة من مختلف الشرئح الشعبية ومن ثم تجمعت في ساحة آزادي بوسط المدينة.

شهد فعاليات اليوم الاول تقديم فقرة للأزياء الفولكلورية، ثم إقامة معرض مخصص للأدوات القديمة التراثية، وتجهيزات المنازل قديماً من أدوات للمطبخ أو الألبسة والادوات المستخدمة في الحراثة والمهن وغيرها قديماَ.

يهدف المهرجان الى ابراز الجانب التراثي والفولكلوري لمنطقة عفرين وجوانب أخرى خلال ستة ايام متتالية يتخللها الوجبات الغذائية الكوردية لاهالي منقة عفرين والقرى التابعة لها وتقديم عروض للدبكات والرقصات الفنية الفولكلورية وكذلك خصص يوم للأغاني الشعبية، فيما سيشمل اليوم الخامس إقامة عرس حقيقي على الطريقة الفلكلورية، بينما سيكون اليوم الأخير على شكل أمسية أدبية عفرينية بمشاركة مثقفي المنطقة.

ومن الجدير بالذكر ان منطقة عفرين تقع في اقصى شمال غرب سوريا وتبعد عن حلب 63 كم، يتبعها سبع نواح هي: (شران، شيخ الحديد، جنديرس، راجو، بلبل، المركز ومعبطلي) و366 قرية، وغالبية سكانها من الأكراد.

هوزان أمين - التآخي