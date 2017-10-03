انطلاق مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الثاني

بمشاركة اكثر من 71 فيلما روائيا وسينمائيا متنوعا مابين الدراما ومواضيع سينمائية مختلفة. انطلقت اعمال مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بدورته الثانية على قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية مساء يوم الاحد 2017/10/1.

افتتح المهرجان يعرض فيلم " كينك هاوس"، ويستمر عرض الافلام المشاركة تباعا وفق برنامج المهرجان.

كما يتخلل العروض السينمائية تقديم محاضرات وورش العمل الخاصة بالمهرجان والعروض السينمائية المختلفة والتي تشارك بها دول العالم من اوروبا والولايات المتحدة، ومن الدول العربية.

وجدير بالذكر انه ستشهد قاعتا دار الفن وسينما سيتي، تقديم العروض المخصصة للافلام المشاركة، فيما سيتم بعد ختام المهرجان توزيع الجوائز على الافلام المشاركة من قبل اللجنة التحكيمية الدولية التي سيتم تشكيلها والاعلان عنها ضمن فعاليات المهرجان.