انطلاق مهرجان السينما في السليمانية

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للافلام السينمائية بمدينة السليمانية اليوم السبت 2016/10/1، بمشاركة 55 فيلما من 24 دولة، ويستمر لمدة 4 ايام.

واوضحت مسؤولة اعلام المهرجان ابتسام اسماعيل، لـPUKmedia: ان المهرجان انطلقت فعالياته اليوم بجامعة السليمانية، بمشاركة 55 فيلما من 24 دولة، موضحة ان لجنة فنية قامت باختيار هذه الافلام من اصل 7300 فيلما.

واضافت: ان هناك 12 جائزة رئيسية في المهرجان فضلا عن 6 جوائز اخرى للافلام الطويلة، مشيرة الى ان لجنة المهرجان ستقوم باصدار صحيفة خاصة لتغطية الفعاليات، كما تجرى مناظرة بين السياسيين والاكاديميين بيوم المهرجان الاخير في اروقة الجامعة الامريكية بمدينة السليمانية، تحمل عنوان" هل تستطيع السينما تأسيس دولة؟".

PUKmedia - زانیار مجید