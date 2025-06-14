انطلاق مهرجان القصة القصيرة الكردية العاشر في قامشلو

انطلقت يوم الجمعة في الثالث عشر من حزيران فعاليات مهرجان القصة القصيرة الكردية في نسخته العاشرة، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، وسط حضور واسع من الكتّاب والمثقفين والفنانين، إذ ينظم هذا المهرجان اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا سنويًا، واختير له هذا العام شعار “روج آفا أرض قصص المقاومة”، في إشارة إلى دور القصة في حفظ الثقافة والهوية والذاكرة الجمعية للكرد، ونقلها إلى الأجيال القادمة، ولتسليط الضوء على مقاومة روج آفا وقصص أبطالها.

واكتفت دورة هذا العالم بمشاركات من داخل روج آفا على عكس العام الماضي الذي تميز بمشاركات من أجزاء كردستان الأربعة، إضافة إلى مشاركين من بلاد المهجر مثل السويد، وهولندا، وبريطانيا؛ ما أضفى طابعًا دوليًا وتنوعًا ثقافيًا على فعاليات المهرجان، كما تقلص عدد القصص التي استوفت شروط المهرجان لهذا العام إلى 20 قصة قصيرة فيما وصلت قصص العام الماضي 41 قصة قصيرة.

أبدى المشاركون حماساً واضحاً، وأكدوا أن مشاركاتهم تأتي من منطلق المسؤولية الأدبية والهوية الثقافية المشتركة، مؤكدين على أهمية المهرجان منصة للتعبير عن الذات، والتفاعل مع قضايا المجتمع، وتطوير الأدب الكردي.

والقاصون المشاركون في المهرجان هم: “لوجين إبراهيم – وبيشروج جوهري – وعادل أحمد إبراهيم – وآلان زكي عبد الله – وميديا بركات – وهشيار مراد – وجواني عفدال – ودلوفان ساروخان – ونسرين عمر – وقادر عكيد – وشيرين الحسن – وميلاد غزالي – وأمين سعدون – وروجين موسى – ودلبرين بطال – وميلاد محمد – وبنكين حمزة – وفاطمة أحمد – وخورشيد خالد – ولميس محمد”.

حدث أدبي وثقافي بارز

يتضمن برنامج المهرجان، الذي يستمر خمسة أيام، قراءات مباشرة لقصص قصيرة كتبها القاصون وستكون قراءة القصة من كتابها فقط، وفي اليوم الخامس والأخير، سيتم تكريم الفائزين الثلاثة الذين تختارهم لجنة متخصصة، وتُمنح الجوائز على النحو التالي، الجائزة الأولى300 دولار أمريكي، والجائزة الثانية 200 دولار أمريكي، فيما سيمنح 100 دولار أمريكي للفائز الثالث، بالإضافة إلى دروع وشهادات تذكارية وتقديرية لمشاركة القاصين في المهرجان.

وقد أشاد الحضور بالقصص التي تناولها القاصون في اليوم الأول لهذه الدورة، ونوهوا أن بقية القصص ستكون قصص مقاومة وصمود لشعوب روج آفا التي ستكون سطور مقاومة في دفاتر التاريخ يؤرخها كتاب المنطقة ممن تميزوا بحب شعوبهم.

قامشلو/ دعاء يوسف - مجلة روناهي