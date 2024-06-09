انطلاق مهرجان القصة الكردية التاسع في القامشلي

برعاية اتحاد الكتاب الكرد في سوريا انطلقت يوم الواقع في 8 حزيران 2024 فعاليات مهرجان القصة الكردية بدورته التاسعة تحت شعار " القصة ذاكرة الشعوب " وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو بمشاركة 35 قاص وقاصة من إقليم شمال وشرق سوريا ومن شمال كردستان وشرق كردستان ومن خارج الإقليم هولندا والسويد وبريطانيا

حيث يستمر المهرجان على مدار 5 أيام

وتضمنت فعاليات اليوم الأول القاء كلمة اللجنة التحضيرية وكلمة هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة وفقرة فنية احياها الفنان فرج درويش وفرقته

وقراءة القصص من قبل كل من قاص وقاصة

لقمان يوسف تحت عنوان" Me Hebû Gundek "

و فجينا كرد تحت عنوان" pelîn "

سلام حسين تحت عنوان" Hêvî Dema dibin Rastî "

لوجين الحسين تحت عنوان" pisîka çav durig "

عباس موسى تحت عنوان" Bayê Dûpişkan

خورشيد خالد تحت عنوان" Sawa Nav Têlan

أوركيشFM

السبت 8_6_2024