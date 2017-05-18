انطلاق مهرجان المسرح الخامس في دياربكر

افتتح مهرجان المسرح الكوردي الخامس في دياربكر من قبل اعضاء مسرح المدينة بعدما كانت البلدية تنظمه بمشاركة فرق مسرحية من من اسطنبول وازمير وباطمان و وان وحتى مشاركة فرقة مسرحية من مدينة أورمية في شرق كوردستان وانطلق المهرجان في 11 ايار ويستمر لغاية 21 الشهر .

هذا وينظم هذا المهرجان رغم الظروف الصعبة التي يواجهها المسرحيين الكورد في دياربكر بعد ان تم فصلهم من عملهم من القسم الثقافي التابع لبدلية دياربكر الكبير بعد اجراء الوصايا بحق البلدية، إلا انهم مصرون على متابعة مشاورهم المسرحي رغم كل العوائق فقد تم تأسيس مسرح المدينة في دياربكر قبل عدة اشهر من قبل اعضاء المسرح وتم إقامة مسرحيات يعود ريعها لاعضاء الفرقة المسرحية ولاقت دعماً وتشجيعاً شعبياً كبيراً.

هوزان أمين- التآخي

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