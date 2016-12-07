انطلاق مهرجان دبي السينمائي 13 بمشاركة أفلام كوردية

هوزان أمين - التآخي

انطلقت الدورة الـثالثة عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي في مدينة جميرا خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر 2016، بمشاركة 156 فيلماً، من 55 دولة، ناطقة بأكثر من 44 لغة ويشكل هذا المهرجان كرنفالاً سينمائياً كبيراً ويتوافد الآلاف من عشاق وصنّاع السينما من مخرجين ومنتجين ومؤلفين وخبراء لمشاهدة أروع إنتاجات السينما العربية والعالمية .

ويتضمن مهرجان هذا العام برامج «خارج المسابقة»، تتضمّن أفلاماً بتقنية «الواقع الافتراضي»، وأفلاماً للأطفال، وأخرى من المنطقة العربية، وجميع أنحاء العالم. وسيشهد المهرجان 18 عرضاً افتتاحياً، و16 عرضاً خاصاً، وجلسات نقاش ولقاءات مميزة مع العديد من المواهب السينمائية المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار، على مدى 8 ليالٍ، احتفاءً بأفضل الأعمال السينمائية.

ومن الافلام الكوردية المشاركة في المهرجان فيلم ( العاصفة السوداء ) من إخراج حسين حسن وسيناريو : محمد آكتاش و حسين حسن. وقصة الفيلم يتناول قضية اجتماعية روائية وقصة حب شجاعة في ظل أحد أكثر جرائم الحرب وحشية في زماننا. قصة عشق بين شاب وشابة إيزيديان كانا يحضّران لحفل زفافهما، عندما هاجم «داعش» قريتهم. حيث بيع الفتيات الإيزيديات، سبايا، وعذبن وأغتصبن. وحين يحاول الشاب انقاذ الفتاة التي اختطفت من قبل داعش يشهد لحظات مؤلمة ومشاهد قاسية أثناء بحثه الفتاة. وفي نهاية المطاف يجد عائلته وعائلة الفتاة في مخيم للاجئين بعد أن حُررت.

ومن الجدير بالذكر ان "مهرجان دبي السينمائي الدولي" يعد منصة احتفالات سنوية لصانعي الأفلام والمخرجين والكتّاب والممثلين، ويعتبر من أكثر الفعاليات المرموقة والمنتظرة في جدول فعاليات دبي، حيث يقدم أروع المشاهير من هوليوود وبوليوود والعالم العربي، بالإضافة إلى الأفلام المميزة والجديدة لتثقيف وتسلية الجماهير في المدينة.ويؤكد القائمون على المهرجان، أن هذه الدورة ستصنع حدثاً سينمائياً استثنائياً، على مدى ثمانية أيام، تُعرض خلاله مجموعة متميزة من أفضل أعمال المخرجين والممثلين العرب والعالميين.