انطلاق مهرجان دهوك الثقافي الخامس

بتنظيم من اتحاد الادباء الكرد فرع دهوك وبرعاية كريمة من الرئيس مسعود بارزاني انطلقت فعاليات المهرجان الثقافي الخامس يوم الأحد25-ايلول2022 في صالة مدينة سيميل التابع لمدينة دهوك في إقليم كردستان .

افتتح المهرجان بكلمة من قبل رئيس اتحاد ادباء دهوك الكاتب حسن سليفاني في البداية رحب بالضيوف الكرام وعلى رأسهم الرئيس بارزاني وجميع المسؤولين والنواب ووسائل الاعلام وشكر جميع الحضور واثنى على دور رئيس اقليم كردستان على دعم الثقافة والمثقفين ولا سيما يصادف هذا المهرجان ذكرى اقامة الاستفتاء على اقليم كردستان واثنى على دور البيشمركة في حماية المنجزات التي تحققت في كردستان وتحدث عن برنامج المهرجان الذي يتضمن محاضرات فكرية و يتركز على ثلاث محاور تأثير الانفال في الادب الكردي والثاني دور المثقفين في حماية الهوية الكردية والمحور الثالث يتركز على اللغة واللغويين والواقع الثقافي في الاجزاء الاخرى من كردستان كما سيتضمن المهرجان امسيتين شعريتين سيشارك فيها الدعوين من الاجزاء الاخرى بقصائدهم في هذا المهرجان ثم تحدث محافظ دهوك السيد علي تتر وبعده تحدث باقتضاب الرئيس مسعود بارزاني أشاد في كلمته بدور الأدباء والمثقفين واثنى على دورهم في حماية مقدسات الشعب الكردي ، ودعاهم بالاستمرار في نضالهم الثقافي والدفاع عن الثقافة والتراث الكرديَين واكد على دعمه للثقافة والمثقفين.

ثم القيت قصائد من قبل شعراء ممثلين من اجزاء كردستان الاربعة ومن ثم قدمت لوحة فنية راقصة تمثل كافة اطياف الشعب العراقي والتعايش بين كافة مكونات العراق في اقليم كردستان.

جدير بالذكر انه شارك في المهرجان 135 كاتباً وأديباً من أجزاء كردستان الأربعة وعدد من الدول العربية والأوروبية كما يشارك بشكل رسمي مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون السيد عارف رمضان ، و ان قناة كردستان 24 هو الراعي الاعلامي الرسمي لهذا المهرجان.