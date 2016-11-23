انطلاق مهرجان روج آفا الأول للافلام السينمائية

تحت شعار “إرادة المقاومة لون السينما الجديدة”، انطلقت في مدينة قامشلو في روزآفا كوردستان فعاليات مهرجان روج آفا الأول للافلام السينمائية العالمية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، بمناسبة الذكرى السنوية والسادسة والخمسين لحريق سينما ( شهرزاد) في عامودا.

القيت العديد من الكلمات والقصائد التي تستذكر تلك الحادثة المأساوية الحزينة، كما قدم فرقة أوكسترا الأطفال معزوفات موسيقية على آلة الكمان والبيانو، واستهل عرض الافلام بفيلم وثائقي عن مجزرة سينما عامودا.

هذا وجدير بالذكر ان المهرجان سيستمر مدة أسبوع وسيتم من خلالها عرض أفلام في مدن قامشلو، سريه كانيه وديرك ،

هوزا أمين- التآخي