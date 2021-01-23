انعقاد كونفرانس اتحاد كتاب كردستان- سوريا- فرع هولير

في قاعة آريا بفندق كابيتول اربيل وبرعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون بتاريخ يوم الخميس 21/1/2021 انعقد كونفرانس اتحاد كتاب كردستان- سوريا- فرع هولير وبالتنسيق مع مكتب العلاقات الوطنية لحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، ووزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان ممثّلاً بالأستاذ نامق هورامي..وحضور كريم للحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران..وحضور رئاسة و ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي، وحضور الأخ إبراهيم برو عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي،

وابتدئ المراسيم بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كُردستان ثم تتالى القاء الكلمات ،

- كلمة اتحاد كتاب كردستان- سوريا- فرع هولير ألقاها المهندس هوزان ديرشوي.

- كلمة اتحاد كتاب كردستان- سوريا ألقاها الأستاذ محمد عبدي.

- كلمة الاستاذ نامق هورامي وزارة الثقافة.

- كلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني/ إيران.

- كلمة السيد نواف رشيد ممثل المجلس الوطني الكردي.

- كلمة السيد عارف رمضان راعي النشاط ومدير سما و فندق الكابيتول.

- جزيل الشكر للاستاذ رائد محمد الذي وثق النشاط بعدسة كاميرته ولجميع الحضور حيث تقيدهم باجراءات التباعد الاجتماعي وقيم الديمقراطية في التصويت ولكل من ساهم في انجاح المؤتمر التي تصب في بوتقة الكردايتي.