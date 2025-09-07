باريس ، خلود البيشمركة، الكردي في حديقة"أندريه سيتروين..." آناهيتا حمو.

ويغدوعشق البشمركة الخالد الذكر البارزاني، رمز الأمة، تاريخ لشعب كُردستلن ، هذا المساء، أمام اكتمال القمر، يُكتب تاريخ الكرد في قلب باريس. هذا الصباح، سُجّل لوحُ البيشمركة في صفحات شعوب العالم. قمرُنا العالي، يخترق السماء، يسبح بين الغيوم الزرقاء، مع أمواج نهرالسين، يمزّق سُحُب الفجر ويعزف سيمفونية، نضال ، الماء العذب. قمرٌ يطلّ، كضيفٍ مهيب على مدينة الجمال، على أنغام صيفٍ مكلّل بالضياء، حيث الرئيس مسعود بارزاني يُحيّي أغنية البيشمركة. في حديقة "أندريه سيتروين"، يُردّد التاريخ نشيدنا، نشيد الذين حملوا رسالة شعب مقاوم مع البنادق ليكتبوا حروف النصر. قمرنا يعلو بين أغصان المساء وأوراق ألوانها بين أزهار الحديقة، وفي هدوءٍ مطمئن، يضيء وجوه الزائرين. قمر باريس صار قمراً كردياً، يرافق أبناءها الشبان، يجلس على ضفاف الذاكرة، التاربخ وتارة، على المقاعد الخشبية، كهف شانيدره، حضارة إنسان، أمام المراكب الثملة«Bateaux ivres»، ويُرسل نوره على مياة السين، حيث الزوارق الصغيرة تُلقي بخفةٍ خطواتها قرب برج إيفل الذهبي. وفي ركنٍ من الحديقة، شابة كردية من خانقين تتحدّث مع "شات جي بي تي" عن بخور،تتبع أثر البيشمركة، شابة جاءت من مدينة تحمل اسم رمزا، ليلى قاسم، البيشمركة الأولى. لكن للأسف، الحديقة كانت مغلقة، وبقيت تمشي، تبحث عن القمر… ولا تراه. وما زالت تبحث عن روح الحنين والشهيد

باريس باريس، 5 أيلول 2025