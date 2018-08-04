بدء فعاليات المهرجان الخامس للقصة الكردية برعاية اتحاد الكتاب الكرد – سوريا

بحضور نخبة من الكتاب والمثقفين الكرد, وبرعاية اتحاد الكتاب الكرد- سوريا بدأت يوم الجمعة 3 آب، فعاليات المهرجان الخامس للقصة الكردية في مقر الاتحاد بمدينة قامشلو.

وشارك في فعاليات اليوم الأول كلاً من القاص دلوفان جتو بقصته(Du serî di beroşkê de nakelin), والقاص عباس موسى” Mirina Boşka”.

يقام المهرجان الخامس للقصة الكردية بمشاركة /13/ قاص و سيستمر المهرجان على مدى خمسة أيام.

فيما تضم اللجنة المشرفة أربعة كتاب (نوشين بيجرماني, ديلاور زنكي , دلوفان دشتي, عمران يوسف).

وفي سياق هذه المناسبة قال “نوشين بيجرماني” عضو لجنة التقييم في المهرجان الخامس للقصة الكردية لـ( buyer):” إن ما يميز هذا المهرجان عن المهرجانات السابقة أن المشاركات كانت من أجزاء كردستان الأربعة ومن خارج الجزيرة من كوباني وعفرين, أما هذا العام فالمشاركات محصورة في الجزيرة فقط”.

فيما حدد بيجرماني معايير تقييم القصة بـ اللغة التي كتبت المشاركات بها وهي “اللغة الكردية, الحبكة, الحوار, الأداء“.

ومن جانبه عبر القاص دلوفان جتو عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الخامس للقصة الكردية وقال ” في روجآفاي كردستان كانت تقام العديد من المهرجانات كمهرجان الشعر والغناء وغيرها أما القصة فلم تأخذ حقها من هذه المهرجانات”.

وأضاف :” في عام 2004 أقيم المهرجان الأول للقصة الكردية وهو مستمر حتى الآن, وإن كانت نسبة المشاركة قليلة, ويعود ذلك لقلة كتاب القصة الكردية في روجآفاي كردستان وكذلك المكتبة الكردية ليست غنية بالقصص”.

واختتم جتو بالحديث عن مشاركته في المهرجان الخامس للقصة الكردية” Du serî di beroşkê de nakelin ” حيث تمحورت تفاصيل قصته حول احتلال عفرين والوضع في روجآفاي كردستان. مؤكداً من خلالها بأن رسالته هي أن الاحتلال لن يدوم وأنه راحل أمام إرادة الشعب الكردي الرافض لهذا الاحتلال.