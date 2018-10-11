بدء فعاليات مهرجان أوصمان صبري الثاني للأدب في قامشلو

بحضور مثقفين وكتاب وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، انطلقت صباح يوم الخميس الحاديعشر من تشرين الأول/أكتوبر، فعاليات اليوم الأول من مهرجان أوصمان صبري الثاني للأدب تحت رعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة في مدينة قامشلو.

وتحت عنوان” Her bêjeyek kevirekî avahiya ziman e ” أقامت هيئة الثقافة والفن مهرجان أوصمان صبري الثاني للأدب في مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وتحدث نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن حنا حنا خلال كلمة ألقاها عن دور مفكرين وشعراء وأدباء في بناء المجتمعات وترسيخ قيم السلام.

ومن ثم كانت كلمة اللجنة التحضيرية قرأها آرام علي، رحب في البداية بالحضور وأشار إلى أن عدد المشاركات لهذا العام باللغة الكردية بلغ ( /12/ قصيدة شعرية ، /3/ مقال كردي وقصة قصيرة /16/)، أما باللغة العربية بلغ عدد المشاركات /25/ قصيدة شعرية، /9/ مقالا و/22/ قصة قصيرة.

ويشارك في فعاليات المهرجان شعراء وأدباء من الطبقة والرقة وعفرين والشهباء.

وبدوره تحدث رئيس اتحاد الكتاب الكرد_ سوريا ديلاور زنكي بعد أن عُرض سنفزيون عن حياة الكاتب والسياسي أوصمان صبري، ومراحل كفاحه السياسي حيث قضى اثنا عشر عاما في سجون تركيا وسوريا والعراق وإيران ولبنان.

واختتم اليوم الأول من المهرجان بقراءة النتاجات الشعرية ومحاضرة للكاتب ملفان رسول عن الشعر الكردي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم السبت الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر ويتخلل أيام المهرجان تقديم محاضرات أدبية. وسيتم الإعلان عن الفائزين في يوم الثالث.

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