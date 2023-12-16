بدء فعاليات مهرجان روجآفا للثقافة والفن التاسع في مدينة القامشلي

جانب من فعاليات اليوم الأول من مهرجان روجآفا للثقافة والفن بنسخته التاسعة في مدينة القامشلي

جانب من فعاليات اليوم الأول من مهرجان روجآفا للثقافة والفن بنسخته التاسعة في مدينة القامشلي

بدأت فعاليات مهرجان روجآفا للثقافة والفن بنسخته التاسعة، يوم الجمعة 15-12-2023 ، وبمشاركة 165 أديباً وشاعراً وفناناً، في مقر اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان(HRRK) بمدينة القامشلي.

وقال محمود عبدو عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان روجآفا للثقافة والفن، إن “فعاليات المهرجان ستستمر خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 28 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث يتضمن فعاليات ثقافية وفنية، وأدبية متنوعة“.

وأضاف عبدو لنورث برس، أن “هناك مشاركات من كافة المدن بشمال شرق سوريا من مدينة ديرك إلى عفرين“.

كما يتضمن فعاليات المهرجان، أمسيات أدبية، وشعرية، وقصصية، وندوات وملتقيات نقدية ولغوية وإعلامية تهتم بالشأن الثقافي والإعلامي العام.

أشار عبدو إلى أن سيكون هناك ” حفل توقيع لثلاثة كتب، إضافة إلى مجموعة من الأفلام السينمائية والوثائقية الكردية، ونصوص مسرحية جديدة أعدت للمهرجان”.

وأضاف أن التحضير للمهرجان بدأ منذ الصيف الماضي، ولكن “تأجل المهرجان لظروف خارجة عن إرادة اللجنة التحضيرية ، وسوف يختتم المهرجان بمنح جائزة ( HHRK) الإبداعية للفائز“.

إعداد: نالين علي- تحرير: مالين محمد- القامشلي- نورث برس