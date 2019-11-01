بدل رفو ..كاتب ورحال كردستاني يفتح ابواب العالم في فيينا

اقام البيت العربي النمساوي والذي يعد واجهة حضارية انسانية للشرق ويضم بيناحضانه عدداً كبيرا من الفنانين والشعراء والروائيين المقيمين في فيينا والنمسا محاضرة رائعة للاديب والشاعر الرحال بدل رفو في قلب فيينا وفي احد غاليرياتها في المنطقة الاولى من العاصمة، لقد كانت المحاضرة عبارة عن حوار ثقافي وقام بدور المحاور الكاتب الشاب برور ميتاني وسبق ان كتب عن بدل رفو دراسة طويلة حول اشعاره ورحلاته.

تمحورت اسئلة المحاور حول كتاب العالم بعيون كردية (القسم الاول) للكاتب بدل رفو والذي انتشر بصورة جيدة واولى اسئلته كانت لماذا العالم بعيون كردية وانت الشاعر والاديب الاممي ؟ واجاب بانه كردي ومن ابوين كرديين ولاضير بان يكون الكردي اممياً، وسبق ان قرأ برور ميتاني الكتاب بدقة ونهل اسئلته من قراءته الجميلة للكتاب والظاهر بان المحاور يعرف عن نشاطات بدل رفو ولهذا سأله لم محاضراتك تكون في كردستان في السجن ومعسكرات النازحين والمدارس للاطفال وكذلك سأله وبذكاء بقدر محاولتك بان تنقل لنا العالم بعيون كردية فانت تنقل للاخر كردستان من خلال البلدان التي تزورها وبهذا تقدم عالمين للقارئ وقد كان هناك اندماجا كبيرا مابين المحاور والمحاضر والجمهور وقد ذكر بدل رفو اهداف الرحلة واماكن الرحلة ومركز ثقل الرحلة ودورها في عصر العولمة في زمن انتشار البرامج الوثائقية واندمج الجمهور كثيرا باحاديث المحاضر والتجارب التي عاشها في بقاع العالم، وبعدها كانت الكرة في ملعب الجمهور في طرح اسئلتهم واجاب المحاضر بصدر رحب على اسئلة الجمهور وتنوعت كثيرا ولكون الجمهورغالبيتهم من الادباء والفنانين وتنوعت جنسيات الحضور ومنها المصرية والسورية والفلسطينية والنمساوية والعراقية .

وبعد المحاضرة تم التوقيع على عدد كبير من كتب المحاضر بعد اقتناء الجمهور لها وهنأ المحاضر على هذه الامسية الجميلة والرحلة المجانية حول العالم بصورة شيقة وتم التقاط صورا جماعية للذكرى!!

للعلم بان الاديب الرحال يعيش منذ عام 1991 في دولة النمسا وله 18 كتابا في مجالات مختلفة وقدم محاضرات ثقافية في العالم وهو من مدينة دهوك في كردستان العراق.

خاص ــ فيينا