بدل رفو ينير امسيات زاخو في كردستان بادب الرحلات

اقام المرکز الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة في مدينة زاخو، في كردستان العراق محاضرة للأديب الرحال بدل رفو، تحت عنوان"ادب الرحلات والعالم بعيون الرحالة الكردي بدل رفو!

امتلأت القاعة بعشاق ادب الرحلات ومعجبي بدل رفو الذي يقتنص الفرص ليتوغل الى قلوب محبيه بصدق وامانة وهو الاديب القريب من شعبه وناسه ولذلك ظل الكثيرون من الجمهور في حديقة المركز الثقافي، واقتنى الجمهور الحاضر عددا كبيرا من كتب الاديب بدل رفو حول الشعر والترجمة وادب الرحلات وليتم بعد المحاضرة توقيع الكتب والتقاط الصور مع الاديب القادم من بلاد الدانوب (النمسا) وحضر الامسية جمهورا كبيرا من النخبة وكانت دهوك حاضرة بوفد من فنانيها برئاسة رئيسة نقابة الفنانين افين حسن بوتاني لتثبت للحضور بان الفنانين في دهوك مع مسيرة بدل رفو الانسانية!

ابتدأت المحاضرة بكلمة مقدمها الشاعر فرهاد حاجي وتحدث قليلا حول مسيرة بدل رفو والتي تمتد لاربعة عقود بالاضافة الى اعماله وبعدها قدمه للجمهور!

ابتدأ الاديب الضيف المحاضرة بكلمة شكر لهذا الجمهور الطيب وتناول ادب الرحلات والرحالة القدامى والغربيين وفائدة الرحلة والسفر وعن الاحداث التي عاشها الرحالة القدامى والاحداث التي عاشها وكتب ادب الرحلات ودور الاديب الرحال في نقل الاحداث بصدق من دون زيف وعن الرحلة ثقافة وسياحة وشعرا، كانت المحاضرة شيقة للغاية وصمت كبير خيم على القاعة وقت حديث المحاضر وتحدث عن الرحلة في الزمن الماضي ورحلة اليوم ..ولكنه ترك المجال للجمهور الكبير لطرح اسئلتهم واجاب عليها بصدر رحب وكبير وقال احدهم بانه لاول مرة يستمتع بمحاضرة شيقة للغاية وحين سأله احد الحاضرين لم لا ينقل تجربته هذه الى الوطن فاجاب هناك من يحارب الابداع في هذا الوطن باسم الوطن وحين قال مقدم المحاضرة بانهم دعوا القنوات الفضائية للحضور ولكنهم لم يحضروا فاجاب بدل رفو بان كل واحد منكم مؤسسة ثقافية وهذا بكفيني ..فرح الجمهور كثيرا بهذا الاديب ، وبهذا انارت زاخو ليلتها باحاديث بدل رفو..

(zna)- ابراهيم ديرگژنیکی-زاخو