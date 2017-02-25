برقية عزاء باستشهاد الاعلامية شفاء كه ردي

السادة في شبكة روداو الاعلامية

عائلة الشهيدة شفاء كه ردي

تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون نبأ استشهاد الاعلامية المميزة شفاء كه ردي بحزن عميق، خلال تغطيتها الاعلامية لمعركة تحرير الموصل.

اننا نعتبر فقدان الاعلامية شفاء كه ردي خسارة كبرى للاعلام الكردي، لانها كانت بجدارة تستحق لقب نجمة الاعلام الكردي دخلت قلوب كل من شاهدها منذ انطلاق شبكة روداو الاعلامية ولغاية استشهادها.

باستشهاد شفاء كه ردي يثبت ان مهنة الصحافة لا تقل اهمية من وظيفة المقاتل والبيشمركة على جبهات القتال وعملية نقل اخبار الحروب والمعارك لا يقل اهمية من القائمين بتلك المعارك.

اننا اذ نعزي انفسنا نحن رفاق الشهيدة في الصحافة والثقافة، ونعزي شبكة روداو الاعلامية، وذوي الشهيدة واهلها وجميع الاعلاميين والكرد، كما نتمنى الشفاء للمصور الصحفي يونس مصطفى.

عارف رمضان

مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون