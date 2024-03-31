برقية عزاء برحيل الزميل الصحفي سليمان محمد كرد

ببالغ الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله وقدره تلقينا نحن في مؤسسة سما للثقافة والفنون نبأ وفاة الاعلامي الكردي سليمان محمد كرو يوم الاحد 31 آذار 2024 بعد صراع وعراك طويل منذ سنوات مع مرض العضال.

فقد امتاز الزميل والكاتب الصحفي سليمان كرو خلال السنوات الطويلة التي مارس فيها مهنة المتاعب إلا وهي الصحافة بالجرئة في طرح قضايا هامة اجتماعية وثقافية وسياسية تخص المجتمع الكردي والدول الغاصبة لكردستان.

فقد كان اعلامياً متميزاً وناشطاً سياسياً مهماً على الساحة السياسية الكردية في روزآفاي كردستان حتى ابان الثورة السورية فقد تحلى بطرح آراء واتخاذ مواقف بطولية في الكثير من الاجتماعات والمحافل دفع ضريبتها كثيراً وتعرض للمسائلة والضغوطان من قبل السلطات السورية وأزلامهم حتى بعد رحيلة عن سوريا ومجيئة الى اقليم كردستان العراق كان بنفس العنفوان القوة في المواقف .

تعرف على مؤسسة سما للثقافة والفنون وابدى استعداده للدعم وزامل موقع سما كرد وكتب لها واصبح كأحد افراد اسرة مؤسسة سما للثقافة والفنون وزاد من وتيرة نشاطه الاعلامي بعد ان اصبح عضواً في نقابة صحفيي كردستان عضو فيدراسيون الصحفيين الدوليين وكان من اول المبادرين الى تأسيسي نقابة صحفيي كردستان سوريا عام 2013 وعمل في العديد من المنابر الاعلامية كمقدم ومعد برامج ومحاور وعمل كمدير للقسم الكردي في فضائية سوريا الشعب كما قدم برنامج نور روزآفا على فضائية هه ولير بين عام 2013 وكان صاحب امتياز ورئيس تحرير جريدة ومنتدى ( كردستان بيتنا) هذا غيض فيض ما كان يمارسه الفقيد من اعمال ونشاطات ثقافية وصحفية وسياسية .

كما اقام عدة دورات صحفية للمبتدئين لإعداد الخبر والتقرير و التحقيق الصحفي والتلفزيوني وفن الحوار وقامت مؤسسة سما برعاية تلك الدورات وتأمين القاعة لتدريبهم حتى اتمام دورتهم واستلام شهاداتهم.

فقد كان مفعماً بالحيوية والنشاط وحتى خلال سنوات مرضه كان متشبثاُ بالحياة ويعارك المرض بكل جرئة الى وافته المنية وانتقاله الى جوار به .

نتقدم بإسم مدير مؤسسة سما السيد عارف رمضان وموقعها بتقديم التعازي الى عائلة المرحوم و جميع محبيه وزملائه ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته . وانا لله وانا اليه لراجعون

مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 31 آذار 2024

اثناء الزيارة الاخيرة التي قام بها مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون الى داره للاطمئنان على صحته