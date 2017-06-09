برقية عزاء برحيل الشاعر فرهاد عجمو

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الأسى تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون خبر رحيل الشاعر الكردي فرهاد عجمو بعد صراع مع المرض، تتقدم المؤسسة بالتعازي الحارة الى أسرة الراحل وجميع زملائه من الكتاب والمثقفين وجميع ابناء الشعب الكردي.

لان خسارة قامة شعرية كالشاعر فرهاد هي خسارة للادب الكوردي وفنه الذي خدمها الراحل خلال حياته الحافلة بالشعر والابداع والتعبير والصورة الشعرية الجميلة.

رحمه الله وغفر له وجعل مثواه جنات النعيم

ونسأل الله ان يتقبله بواسع رحمته ويلهم آهله وذويه الصبر والسلوان .

وإنالله وإنا إليه لراجعون

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فرهاد عجمو من مواليد مدينة قامشلو 1960، وبدأ بكتابة الشعر الكردي في العام 1978، وغنى من كلماته العديد من الفنانين الكرد التي نظمها خلال حياته.

وأصدر خلال مسيرته الادبية سبعة دواوين شعرية، كما ترجم له الراحل صلاح برواري، مختارات من قصائده إلى اللغة العربية في العام 2008.

قصائده كانت عن المقاومة الكردية وعشق الوطن وحب الحرية وعن استذكار حريق سينما عامودا وقصائد عن مدينة الحب قامشلو، وعن الحب واللوعة والاشتياق.

تلقى العديد من الجوائز الادبية وآخرها جائزة جكرخوين للابداع الشعري وجائزة عبدالرحمن آلوجي كما تلقى جائزة الابداع السنوي من اتحاد كتاب كوردستان سوريا.