برقية عزاء برحيل الشخصية الكردية البارزة عبدالحميد درويش

ببالغ الحزن والاسى، تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون خبر رحيل الشخصية الكردية البارزة عبدالحميد حاج درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا فجر يوم 24 تشرين الاول 2019 عن عمر ناهز 83 عاماً.

واننا نعتبر رحيل عبدالحميد حاج درويش خسارة كبيرة للشعب الكردي عموماً وللكرد في روزآفا خصوصاً نظراً لما كان يتحلى به من حكمة ومعرفة وعلاقات اجتماعية واسعة مع جميع اطياف المجتمع في روزآفا كردستان وكان يحظى بأحترام الجميع، منذ اكثر من خمسة عقود امضاها في خدمة القضية الكردية حيث كان احد مؤسسي الحركة الكردية في سوريا.

نتقدم بتعازينا الحارة والصادقة عائلته وذويه و الى الرفاق في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي الى عموم الشعب الكردي في كردستان .

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته يغفر له ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه لراجعون.

عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

24-10-2019

نبذة مختصرة عن حياة الراحل عبدالحميد درويش

عبدالحميد حميد حاج درويش من مواليد 1936 في قرية (قارماني) بمنطقة درباسية بكردستان سوريا، وكان يربطه علاقات وثيقة مع أغلب القيادات الكردستانية وخاصة مع الرئيس الراحل مام جلال طالباني، وكان الراحل من المطالبين بالحوار مع دمشق طوال مسيرته النضالية تعرض للعديد من المرات للملاحقات الامنية من قبل المخابرات السورية.

هو أحد مؤسسي أول حزب كردي في سوريا في الـ14 حزيران عام 1957، وهو الحزب "الديمقراطي الكردستاني في سوريا"، " والذي اشتهر بـ"البارتي" اختصاراً، والذي شغل منصب سكرتير الحزب "الديمقراطي التقدّمي الكردي في سوريا" ، منذ تأسيسه عام 1963 ، وانتخب نائباً في مجلس الشعب السوري عام 1990.

ساهم في تأسيس المجلس الوطني الكردي السوري في أكتوبر/تشرين الاول 2011، ومن مؤسسي العلاقات بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف السوري المعارض، إلى جانب تأسيسه لعدة منتديات وورش سياسية معارضة في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية.

وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا بأن حاج درويش سيوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية قارماني، التابعة لمدينة درباسية، مشيرة الى أن مراسم العزاء ستنظم في مدينة قامشلو، ولمدة 3 أيام .