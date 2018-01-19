برقية عزاء برحيل العلامة الشيخ توفيق الحسيني

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون نبأ رحيل العلامة الشيخ توفيق الحسيني مساء يوم الخميس 18 كانون الثاني 2018 في مدينة الحسكة عن عمر ناهز الثمانين عاماً أمضى اغلبها في البحث والدراسة والكتابة والترجمة اثمرت عن اصدار قرابة الستين كتاب من تأليف وشرح وتفسير وبحث و ترجمة ...الخ.

وقد كانت لمؤسسة سما النصيب في طبع احدى نتاجاته ( هكذا تكلم سمو) عام 2009 كدعم ومساهمة من المؤسسة لهذا الكاتب الذي نذر حياته في سبيل الثقافة والادب الكوردي وترجمتها الى لغات عدة واغنى المكتبة الكردية والعربية بنتاجات في غاية الاهمية كما ترك خلفه العشرات من المخطوطات الثمينة التي تتناول جميع صنوف الادب بلغة وبلاغة عالية.

برحيله فقدت مدينة عامودا ومنطقة رزآفا عموماً احد قاماتها الادبية العالية ولا يسعنا خوضغمار شخصية شيخ المثقفين الكرد توفيق الحسيني وسيبقى احد اعلام الكورد وعلاماتها الكبار .

بهذه المناسبة الحزينة نتقدم بإسم مؤسسة سما للثقافة والفنون بالتعازي الحارة الى عموم آل الحسيني والى أسرة الراحل وجميع زملائه من الكتاب والمثقفين وجميع ابناء الشعب الكردي.

ونتمى من الله ان يتقبله بواسع رحمته ويجعل مثواه جنات النعيم ويلهم آهله وذويه الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه لراجعون

مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 19-01-2018

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