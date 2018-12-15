برقية عزاء برحيل الكاتب والصحفي سيامند ابراهيم

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون نبأ رحيل الكاتب والصحفي الكردي سيامند ابراهيم ، وذلك عن عمر ناهز الخامسة والستين عاماً، في احدى مشافي مدينة كولن الالمانية .

ايضاً في الغربة وخارج الوطن كما فقدنا الكثيرين قبله فقدنا كاتباً وصحفياً آخر، ذخر حياته في سبيل خدمة الثقافة والادب الكرديفقد كان الراحل من أوائل المبادرين الى اصدار مجلة آسو الكردية عام1993، كما أسس أول مكتبة كردية في مدينة القامشلي، وكتب المئات من المقالات والتقارير الصحفية التي تهم الثقافة والادب الكردي تعرض على اثرها للكثير من المضايقات من جانب الامن السوري بسبب مقالاته الجريئة والشجاعة .

كما الكثيرين من المثقفين الكرد غادر في نهاية عام 2015 الى المانيا نتيجة تدهور الاوضاع في سوريا ، كان امله في العودة الى مدينته القامشلي والاهتمام بمكتبته وتطويرها وطباعة نتاجاته الصحفية لكنه رحل فجأة قبل ان يحقق طموحاته وآماله ورحلت معه آمال كثيرة لكن ذكراه ونشاطه ونتاجاته ومكتبته ستخلده ويبقى الى الابد .

نتقدم بالتعازي لزوجته الشاعرة وندا شيخو وجميع زملائه، ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يغفر له ويرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه لراجعون.

عارف رمضان

مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 15-12-2018