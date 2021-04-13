برقية عزاء- رحيل الشخصية الوطنية شمس الدين ملا ابراهيم

توقف نبض قلب الشخصية الوطنية ابن عمتنا المناضل شمس الدين ملا ابراهيم ( ابوجوان) اثر جلطة دماغية في مشفى الحسكة 76 عاماً حيث يعتبر من الصف الاول في الحركة الكُردية ، و منذ تأسيسها والى اليوم يكون قد اكمل 50 عاماً من النضال السياسي قضى جزء منها في معتقلات سورية.

اعزي نفسي واعزي اخو الفقيد الحاج عبدالفريد وابن المرحوم جوان و والدته وخواته.

اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولنا ولذوي الفقيد الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه لراجعون.

) نأسف لعدم فتح مجلس عزاء ونكتفي بلتقي رسائلكم عبر التواصل الاجتماعي وذلك لسلامة الجميع(

عارف رمضان ، هولير