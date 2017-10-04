برقية مؤسسة سما بوفاة الزعيم مام جلال

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الأسى تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون خبر رحيل الزعيم الكردي الكبير مام جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الفيدرالي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.

نعزي انفسنا أولاً بهذا المصاب الجلل لان الراحل خسارة كبرى وشخصية لاتعوض بالنسبة للشعب الكردي كما تتقدم المؤسسة بالتعازي الحارة الى الرفاق في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعموم الشعب الكردي وأسرة الراحل وعموم القوى الوطنية الكردستانية لان فقدان شخصية بوزن القائد مام جلال خسارة للكرد وللقوى الوطنية في المنطقة لانه قضى جل عمره في العمل السياسي حيث كان دبلوماسياً بارعاً في السياسة وثورياً مكافحاً عنيداً ابان الثورة على قمم جبال كردستان، اثبت جدارته في كافة الميادين السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وقاد العراق في احلك الظروف وكان مثالاً للاخوة والعيش المشترك بين مختلف المكونات في العراق.

وداعاً مام جلال وداعاً ايها الثوري العتيد ايها المناضل في الجبال والمدن والساحات السياسية في العالم اصبحت صفحة مشرقة من تاريخ الشعب الكردي وستتذكرك الاجيال ابيت ان ترحل إلا بعد ان تلون اصبعك بحبر الاستقلال .

لك الخلد في الدنيا وخلد جنان رب العالمين في الآخرة.

وانا لله وانا اليه لراجعون

عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير – 4-10-2017