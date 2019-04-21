برية ميردين- رواية السيرة الذاتية في محاضرة وحضور مميز في أربيل(صور)

تحت رعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون ، وبحضور كريم من أميرة الكرد سينم جلادت بدرخانوحضور جمع غفير من السيدات والسادة ذوي القامات الرفيعة من الادباء والمثقفين والشعراء والشخصيات الوطنية البارزين والأطباء والصيادلة والدكاترة من الأجزاء الاربعة لكردستان وبتغطية اعلامية من فضائيات كردية، أقيمت في قاعة الكونفرانسات التابع لفندق كابيتول هه ولير يوم الجمعة 14 نيسان محاضرة باللغة الكردية حول كتاب (برية ميردين- رواية السيرة الذاتية) للكاتب والباحث الكردي كوني رش ، قام بالاعداد لها وقدمها الكاتب خالد جميل محمد .

وكان الكاتب المعروف كوني رش القادم من مدينة قامشلو حاضراً في الامسية الثقافية الغنية التي اشاد بها اغلب الحضور والتي اغتنت بالمداخلات والمناقشات وطرحت العديد من الاشئلة التي اغنت الموضوع .

وقام الكاتب كوني رش الذي أغنى المكتبة الكردية بكتابين احداها السيرة الذاتية - رواية برية ميردين من منشورات دار سيتاف للنشر في شمال كردستان والآخر عن حياة المناضل الراحل نورالدين ظاظا ووقعها للحضور في ختام المحاضرة.