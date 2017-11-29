بعد عرض فيلم "البيشمركة"... العالم يشهد من نيويورك بشجاعة البيشمركة

عرض المخرج والكاتب والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فيلمه الذي يحمل عنوان "البيشمركة".

واعلن ليفي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه تم عرض الفيلم في الأمم المتحدة.

وأضاف ان جميع السفراء من انحاء العالم شهدوا للمرونة والشجاعة الكوردية المتمثلة بقوات البيشمركة.

وعرض الفيلم نظمته البعثتان الفرنسية والبريطانية لدى الأمم المتحدة.

وكان الفيلم عرض مسبقا ضمن فاعليات الدورة الـ٦٩ لمهرجان كان السينمائي في العام الماضي.

والفيلم يصور الصراعات التي تخوضها قوات البيشمركة، ومدته ٩٢ دقيقة وسافر المخرج لتصويره مع فريق صغير لأكثر من ألف كيلو على الحدود العراقية من الجنوب إلى الشمال لتصوير الحروب وتقديم صورة مقربة لهذه القوات.

شفق نيوز