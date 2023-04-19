بعناوين متنوعة.. أمسية قصصية في قامشلو

ينظم اتحاد مثقفي روجآفايي كردستانHRRK، منذ مطلع شهر رمضان، 23 آذار الفائت، في كل يوم بعد الإفطار، فعاليات ثقافية متنوعة، تتضمن أمسيات شعرية، ومحاضرات ثقافية تحت اسم "قناديل روج آفا".

وتضمنت فعاليات يوم الثلاثاء 18-نيسان-2023 أمسية قصصية شارك فيها عدد من كتاب القصة، وحضرها العديد من المثقفين والكتاب، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد مثقفي روجآفاي كردستان، وذلك في مركز الاتحاد في حي السياحي بمدينة قامشلو.

وقرأ كل من الكتاب جوان سلو، حليمة خليل، ضياء إسكندر، طه حسين، عامر فرسو، عبد الرحمن محمد وعريفة بكر باقة من القصص باللغة العربية، حملت عناوين ( سحاب العطر، الضياع، مبتسماً في ثلاجة الموت، العم حسين وابنته، ليزانا، ذكريات تحتضر، حلم بلا أقدام و الدمية).

وتناولت القصص التي سردت في الأمسية مواضيع متنوعة وغنية، وسلطت الضوء على الأوضاع المعيشية، وحالة ترويج المخدرات وتأثيرها على المجتمع والفرد، بالإضافة إلى قصص واقعية عن بعض الأشخاص في المناطق المحتلة مثل عفرين وكري سبي وسري كانيه، وأيضاً تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة​​​​.

هذا ومن المقرر أن يختتم اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان يوم الاربعاء 19 نيسان فعالية قناديل روج آفا بمحاضرة تحت عنوان "ميزوبوتاميا.. منشأ أول إعلان لحقوق الإنسان" تلقيها المحامية المغتربة سيفي إيزولي.

(ك آك)

ANHA