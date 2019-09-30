تكريم الاستاذ عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

قامت منظمة اقليم كردستان لتيار المستقبل الكردي في سوريا بتكريم الشخصية الوطنية القومية الاستاذ القدير عارف رمضان مدير ومؤسس مؤسسة سما للثقافة والفن ومالك ومدير فندق كابيتول.

الذي لا يتوانى لحظة لخدمة الثقافة والفن والشعر وتسخير قاعة من فندقه لاقامه النشاطات. والندوات والاحتفالات الثقافية والفنية والامسيات الشعرية ودورات تعليم اللغة الكرددية بشكل مجاني دون مقابل.

وكان ذلك اثناء دورة تعليم اللغة الكردية من قبل الكاتب مدرس اللغة الكردية الاستاذ خالد جميل كاحدى النشاطات في احدى قاعات فندقه " كابيتول"

حيث القت ممثلة تيار المستقبل السيدة أسمهان داود كلمة مختصرة بحق السيد عارف رمضان عبرت من خلالها ان تيار المستقبل الكردي في سوريا يثمن عاليا مايقدمه من خدمات شتى و دعم مادي ومعنوي لخدمة فن وثقافة ولغة بلده شاكرة له جهده وتعبه، متمنية له دوام الموفقية والنجاح والاستمرار

كما ابدى السيد عارف رمضان سعادته بهذه الخطوة والتي اعتبرها بالرائعة والملفته من حيث تكريم الشخص وهو على قيد الحياة على خلاف ما عرف بانه يتم تكريم الشخص بعد مماته مشجعا هذه الخطوة ، معتبرا مايقوم به هو واجب قومي وأخلاقي تجاه بلده وابناء جلدته ممتمنيا لتيار المستقبل الموفقية والنجاح الدائم.