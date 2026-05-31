تكريم الباحث الكردي دحام عبد الفتاح بجائزة اتحاد كتاب كردستان سوريا

كرّم اتحاد كتاب كردستان سوريا الباحث واللغوي الكردي، دحام عبد الفتاح، بمنحه الجائزة السنوية لعام 2026، وذلك خلال احتفالية خاصة أُقيمت في مدينة قامشلو بمناسبة يوم اللغة الكردية، تقديراً لمسيرته العلمية في خدمة اللغة الكردية.

أُقيمت مراسم التكريم في صالة حزب الشعب، في قامشلو، يوم السبت، (23 أيار 2026)، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين وأعضاء الاتحاد، حيث خُصصت الفعالية للاحتفاء بمسيرة دحام عبد الفتاح ودوره في تطوير الدراسات اللغوية والفكرية الكردية.

تضمن برنامج الحفل كلمات عدة، استهلها الكاتب لقمان يوسف بعرض موجز عن حياة دحام عبد الفتاح، بعدها كلمة رئيس الاتحاد عبد الحكيم محمد، تحدث فيها عن الدور المهم الذي أدّاه عبد الفتاح في إغناء المكتبة الكردية بالمؤلفات والأبحاث الأكاديمية.

من جانبه، عبّر دحام عبد الفتاح عن شكره لهذا التكريم، مؤكداً "أن الاهتمام باللغة الكردية وتطويرها يمثل مسؤولية ثقافية جماعية"، كما تكونت الفعالية فقرات فنية وغنائية قدّمها الفنانان بهاء شيخو وفواز بافى دلو، وسط تفاعل الحضور.

دحام عبد الفتاح، أحد أبرز الباحثين الكرد في مجال اللغة والأدب، وقد وُلد عام 1942 في قرية بَلّي التابعة لمدينة عامودا، ودرس اللغة العربية في جامعة حلب، قبل أن يتفرغ لاحقاً للمشروع الثقافي الكردي ويكرّس جهوده للكتابة والبحث باللغة الكردية.

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