تكريم السيد عارف رمضان على جهوده في خدمة المجتمع

قدمت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان في اقليم كردستان شهادة شكر وتقدير إلى الأستاذ عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون، تقديراً وعرفاناً له على ما بذله من جهود في خدمة المجتمع والإنسان، وكما تم تكريم المخترع الكردي مزكين سليمان لخدماته الطبيه والإنسانية وتم تقديم شهادات تقديرية في فندق كابيتول هه ولير.

وقد شكر الاستاذ عارف رمضان المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان ايضاً على جهودهم وخدماتهم للمهجرين والنازحين والناس عموماً.

وننشر هنا نص شهادة التقدير

تشرف المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان في كردستان... بشهادة شكر وتقدير إلى الأستاذ عارف رمضان المحترم على جهوده العظيمة والتي بذلها في خدمة المجتمع والإنسان بارك الله بجهوده جميعها ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في كل أعماله وفي خدمة الإنسانية ..ونتمنى له السعادة والتوفيق..

مدير المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الانسان في كردستان

السفير آراس جلال احمد