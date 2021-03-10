تكريم السيد عارف رمضان في هه ولير

نظمت لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) بالتعاون مع منظمة جاني روج للمساعدات الانسانية يوم الاحد الموافق 7 /3/ 2021 في قاعة سكرتارية المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني / اربيل.حفلية تكريمية شمل العشرات من السادة الناشطين في مجال السياسة وحقوق الإنسان والطب والثقافة والأدب وكان من بين هذه الشخصيات السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون .

وبهذه المناسبة قدم السيد عارف رمضان كلمة مقتضبة اشاد فيها بدور المؤسسات الحقوقية والانسانية في دعم ومساندة ابناء روجافا ولا سيما من يقيمون في المخيمات وحثهم على اعطاء الاهمية للغة الكردية وتعليم الاولاد لغتهم الام وابدى استعداده للدعم في هذا المجال.