تكريم الشاعر حسين حبش بجائزة الشاعر حامد بدرخان للإبداع الشعري

احتضن مقر الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد (سيوانا كردا) في إيسن، جمهورا من الكتاب والإعلاميين، ومتابعي أنشطة الاتحاد بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد العام و بحضور رئيس الاتحاد الاستاذ عبدالباقي حسيني القادم من النرويج ، يوم الأحد المصادف 30.04.2023 لتكريم الشاعر الكردي العالمي حسين حبش و منحه جائزة الشاعر الخالد حامد بدرخان للإبداع الشعري لعام 2022 والتي منحته إياها اللجنة المؤلفة من الشعراء: مزكين حسكو، ماهين شيخاني و دلاور زنكي، العام الماضي.

في البداية رحبت الزميلة يسرى زبير (مقدمة الحفل) بالجمهور و دعت إلى الوقوف دقيقة صمت، على أرواح شهداء كردستان. ثم أفسحت المجال للأستاذ: عبدالباقي حسيني لقراءة كلمة الاتحاد العام.

الكلمة الأولى كانت لرئيس الاتحاد العام للكتاب و الصحفيين الكرد في سوريا، الأستاذ عبدالباقي حسيني. بدأ الحسيني كلمته بالترحيبب الجمهور، و تكلم عن تجربة الشاعر حسين حبش، ولماذا تم اختياره لهذه الجائزة، إذ تكلم عن ماهية الجائزة و قيمتها الأدبية. بعدها عرف الجمهور على الجهة المانحة للجائزة، إذ سرد ملامح عن تاريخ (الاتحاد العام للكتاب و الصحفيين الكرد في سوريا) وأشار إلى الرعيل الأول المؤسس لهذا الاتحاد و كيف كان يديره في الداخل الزميل الشاعر إبراهيم اليوسف و في الخارج الزميل الكاتب عبدالباقي حسيني، ثم أشار إلى مكاتبه، في كل من:

قامشلو و إيسن الألمانية و دور الاتحاد كأول مؤسسة نقابية للكتاب والإعلاميين الكرد. كما تحدث عن الرئات الاعلامية للاتحاد:

جريدة القلم الجديد ( بينوسا نو )، بشقيها الكردي و العربي، و كذلك القناة الديجيتالية ( بيف تي في ) و في ختام كلمته تناول جوائز الاتحاد العام عبر شرح مفصل عنها، وتناول كيفية تسجيل هذه الجوائز لدى السلطات الألمانية، لتأخذ الصفة الرسمية عند منحها.

ثم استعرض الحسيني انطباعات الشاعر المغربي عبدالحق ميفراني، وهو (شاعر و ناقد و رئيس دار الشعر في مراكش) عن تجربة الشاعر حسين حبش و دوره في الشعر العالمي، و حصوله على جائزة الشاعر حامد بدرخان، و ترجم مضامين فيديوهاته المخصصة عن تجربة الشاعر المكرم حسين حبش، بعد ترجمتها من العربية إلى الكردية. في النهاية شكر رئيس الاتحاد الحضور و الشخصيات المشاركة في هذاالاحتفال.

الكلمة الثانية كانت للشاعر و الروائي إبراهيم اليوسف، ذكر فيها تاريخ معرفته بالشاعر حامد بدرخان، و ذكرياته معه و مع أصدقائه، وكيفية إطلاق الجائزة باسمه، بعد رحيله،…

الكلمة الثالثة كانت للأستاذة مزكين عبدالمجيد، ابنة العائلة التي احتضنت الشاعر حامد بدرخان في الثمانينات من القرن المنصرم في مدينة حلب السورية، تحدثت عن بعض ذكريات الشاعر حامد بدرخان، و عن مؤلفاته المكتوبة بالكردية و العربية، و رسالتها الجامعية حول حياة الشاعر حامد بدرخان في إحدى جامعات ألمانيا، ثم تطرقت إلى قصة منح الأمير جلادت بدرخان الشاعر حامد لقب العائلة، ليكون اسمه الجديد «حامد بدرخان» في سوريا.

الكلمة الرابعة كانت للشاعر حسين حبش، إذ شكر الاتحاد على منحه الجائزة، ثم تطرق إلى تجربته الشعرية بإيجاز، و قرأ بعدها بعضا من قصائده الجميلة.

ثم طلبت مقدمة الحفل يسرى زبير، أن يمنح رئيس الاتحاد و لجنة النشاطات في الاتحاد، الجائزة و الشهادة و باقة ورد للشاعر حسين حبش. أثناءها ألقى الاستاذ صديق شرنخي كلمة موجزة عن حامد و كشف عن مكانته الشعرية في العالم و مقارنته بجيله من الشعراء المعروفين أمثال، آراغون و ناظم حكمت،..

وفي المهرجان الفني المرافق الذي شارك فيه عدد من الفنانات والفنانين وهم:

الفنانة روجين كدو، الفنان زبير صالح و الفنان الفلكلوري خورشيد بافي دلفين و الفنان الشعبي مروان شيخو، الذين قدموا أجمل ما عندهم من أغان، و أمتعوا الجمهور بأصواتهم الجميلة. انتهت الاحتفالية بأخذ صورة تذكارية، جماعية و فردية.

من وسائل الاعلام التي غطت الحدث، قناة روداو "بالنيابة"، قناة كردستان 24 و راديو أوربا بإشراف الإعلامي رامان كنجو.

إيسن- مراسل جريدة "بينوسا نو"