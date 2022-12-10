تكريم الفنانة مزكين طاهر والباحث برزو محمود في قامشلو

منح اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان جائزة الأبداع لسنة 2022 للفنانة الأوبرالية العالمية مزكين طاهر والكاتب والباحث اللغوي برزو محمود ، وحضر حفل منح الجائزة والتكريم ، العشرات من المثقفين والادباء والفنانين، وذلك في الجمعة 9 كانون الاول في مركز الاتحاد في حي كورنيش في مدينة قامشلو.

جائزة الابداع السنوية لـ اتحاد مثقفي روج افا كردستانHRRK لسنة 2022 والتي تمنح في ختام مهرجان روج آفا للثقافة والفن، منحت بالمناصفة لكل من الفنانة العالمية الأوبرالية مزكين طاهر والكاتب والباحث اللغوي الكردي برزو محمود، وذلك لما قدماه من جهد كبيرين لخدمة اللغة والتراث والتاريخ وفن الأوبرا.

والجائزة "عبارة عن مبلغ مالي وقدره ألف دولار يقسم على الفائزين بالمناصفة، وقدمت هذا العام من الدكتور أحمد عبدو"، إضافة لتقديم درع تكريم لهما.

وحسبHRRK، ان هدفه من هذه الجائزة، هي لتكريم المبدعين الكرد تقديراً لدورهم في تغيير الساحة الثقافية الكردية نحو الأفضل، وتشجيعاً للأفراد ودور النشر والمؤسسات الثقافية وحرصاً على رفع مستوى الابداع في المجال الثقافي والفني الكردي.

وانتهى حفل التكريم بفقرة فنية وموسيقية، شارك فيها عازف الناي كاوا كالي والفنانين ياسين بوطان وعلي اشتي ووليد طلال بغناء مجموعة أغاني كردية فلكورية وثورية.

يذكر إن فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن والذي عقد تحت شعار" باقون لآخر قطرة حبر ولآخر قطرة دم" انطلقت في 11 تشرين الثاني وانتهت في 19 من نفس الشهر، وشارك في المهرجان 134 أديباً وشاعراً وكاتباً وفناناً تشكيلياً، وشهد فعاليات متنوعة من مسرحيات ومحاضرات وندوات حوارية وامسيات شعرية وقصصية باللغتين الكردية والعربية.