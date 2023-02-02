تكريم مؤسسة سما و جمعية شباب راس العين في هه ولير

قام عميد اسرة شاكر الفنان محمود عزيز شاكر في فندق كابيتول هه ولير يوم الاثنين 31/1/2023 بتقديم شهادات تكريم لمؤسسة سما للثقافة والفنون ممثلاً بمديرها الاستاذ عارف رمضان والى أعضاء إدراة خورتين سري كانييه على نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية ممثلاُ بالاستاذ وندا روزن.وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة الثقافة والفنون والمجتمع و ونشاطهم المبذول في احياء ذكرى الخالد الموسيقار الراحل محمد علي شاكر،بحضور الفنانه پروين محمود عزيز والأستاذ الإعلامي دنيز دارغول.

وبدوره قدم الاستاذ عارف رمضان في مؤسسة سما والاستاذ وندا روزن في خورتين سرى كانييه شكرهم لعائلة شاكر الموقرة على هذه المبادرة الجميلة منهم وثمنوا عالياً هذه الشهادة التي يفتخرون بها.