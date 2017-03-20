تهنئة مؤسسة سما للثقافة والفنون بمناسبة عيد نوروز

تتقدم مؤسسة سما للثقافة والفنون بأزكى التهاني وأحر التبريكات بمناسبة حلول العيد القومي للشعب الكردي نوروز. عيد الربيع والجمال والسلام والحرية والتضامن والتآخي والنضال.

نتمنى ان تتحقيق طموحات شعبنا الكردي في سبيل نيل الحقوق المشروعة وتحقيق الحرية والسلام لشعبنا في اجزاء كردستان، والوصول الى الامن والرخاء.

كما ننتهز هذه المناسبة الغالية لنبشركم بأعادة موقعكم سما كرد الى نشاطه ومتابعة مشواره الثقافي والفني متمنين منكم اغنائنا بموادكم الثقافية واخباركم الفنية ونؤكد اننا سائرون في خدمة الثقافة والادب والفن الكردي مهما كانت الصعاب وسيظل موقع سما كورد منبر مؤسسة سما الاعلامي و نافذة كافة المثقفين والفنانين في كردستان على العالم.

مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير - 2017